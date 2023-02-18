ميلان يهزم مونزا ويرتقى للمركز الثالث بترتيب الدورى الإيطالى

انتصر فريق ميلان على مضيفه مونزا، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإيطالي، بهدف دون رد.

وأنهى ميلان الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

وفرض ميلان استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وقدم أداءً هجوميًا مميزًا على المرمى، في ظل محاولات متوسطة من قبل لاعبي مونزا، وانقلب الاستحواذ في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط لصالح فريق مونزا.

وهدد لاعبو ميلان مرمى مونزا بأكثر من فرصة خلال أحداث الشوط الأول لتسجيل هدف التقدم، في ظل تراجع من لاعبي أصحاب الأرض لحرمان الخصم من الوصول للمرمى والاعتماد على الارتداد السريع لتسجيل هدف مباغت، واستغلال تقدم لاعبي ميلان للهجوم.

وسجل جونيور ميسياس، هدف التقدم لفريق ميلان في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعد كرة عرضية أبعدها دفاع مونزا وتسلمها ميسياس على حدود منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقدمه اليسرى وسكنت الشباك على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي ميلان لإضافة الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة، فيما حاول لاعبو مونزا خطف هدف مباغت خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، والخروج بين شوطي المباراة بالتعادل، على أمل قلب النتيجة في الشوط الثاني من المباراة.

وسدد لاعبو ميلان 5 كرات على المرمى من 9 محاولات، فيما خرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة؛ فيما سدد لاعبو مونزا كرتين على المرمى من محاولتين طوال أحداث الشوط.

واستحوذ مونزا على مجريات اللعب بنسبة 51%، مقابل 49% لصالح فريق ميلان.

واستمر استحواذ مونزا على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متقاربًا.

وسدد لاعبو ميلان كرتين على المرمى من أصل 5 محاولات لكل منهما، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة، مقابل 3 تسديدات على المرمى للاعبي مونزا من 6 محاولات، وواحدة خارج الملعب و2 متعرضتين.

إجمالي المحاولات الهجومية على المرمى خلال المباراة، 7 تسديدات لميلان من أصل 13 محاولة، وخرجت 5 من الملعب واعترض الدفاع واحدة، مقابل 5 تسديدات من 8 محاولات لفريق مونزا، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 2.

واستحوذ مونزا على مجريات اللعب بنسبة 57%، مقابل 43% لصالح فريق ميلان.

ورفع ميلان رصيده لـ44 نقطة ليرتقي للمركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد مونزا عند 29 نقطة في المركز العاشر.