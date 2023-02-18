«الكونتينر» يعرض مراحل صناعة «البدل» من مصنع «عرفة» قبل تصديرها للخارج

قال محمد عياد، مهندس إنتاج قسم القص بمصنع "عرفة" لصناعة البدل، إن نسبة القماش التي تستخدم في المصنع 70% منها إنتاج مصري.

أهم مراحل صناعة البدلة

وكشف خلال لقائه مع الفنان أحمد داود، مقدم برنامج "الكونتينر"، والمذاع عبر فضائية on، عن مراحل صناعة البدلة، والتي تبدأ من مرحلة الفرد، وبعدها القص من خلال كمبيوتر ويتم القص وفقًا للرسوم بحيث لا تزيد كثافة القماش عن 20 سم، وإذا زادت يتم استخدام سكينة أخرى تشبه منشار الخشب، ويقوم عامل بتوجيهها وفقًا لرسمة معدة.

وأكد خلال الحلقة، أن البدل الكاروهات تأخذ أوقاتًا أكبر في خياطتها من البدل السادة، وذلك بسبب الحرص على توافق الخطوط، مشيرًا إلى أن كل بدلة يكون لها رقم، وأن الجاكيت يتكون من 7 قطع وكلها تأخذ رقم واحد، حتى لا تكون هناك درجات في الألوان، والبطانة يتم قصها بنفس بيانات الجاكيت، وكل مرحلة توجد عليها مراجعة للوقوف على العيوب حتى يتم تسليمها بدون أخطاء قبل تصديرها للخارج.