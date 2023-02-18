«سبحان الذي أسرى بعبدِه ليلا».. أفضل أدعية الإسراء والمعراج

نعيش هذه الأيام نفحات الإسراء والمعراج، حيث تعدّ ليلة الإســراء والمعــراج من معجزات سيدنا محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- الكثيرة، فقد أسرى الله -عزّ وجلّ- بقدرته العظيمة بنبيّه محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- من مدينة مكّة المكرمة إلى بيت المقدس، ثمّ عرج به إلى السماوات العلا ثمّ إلى سدرة المنتهى وثمّ التقى برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الإله القدير الواحد الأحد، ومن ثمّ عاد به إلى الأرض في ليلةٍ واحدة.

وبالتزامن مع هذه الليلة نقدم في السطور التالية أفضل الأدعية المفضلة لهذه الليلة المفترجة، وفقًا لما ورد بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

أفضل أدعية ليلة الإسراء والمعراج

اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين، إلهي ربح الصائمين، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اقرأ أيضا

ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين، تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا، وعافنا واعف عنا.

إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة، وآمنا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم نسألك بكلّ اسمٍ هو لك أن تجعلنا في الحياة الدنيا من الذين يعملون ما يقولون، ويخلصون في أعمالهم لوجهك الكريم، فتقبل منهم ما عملوا وتجزيهم خير ما أنت مجزي به عبادك الصالحين يا رب العالمين.

إلهنا نسألك أن تبدّل الحال إلى أفضل الأحوال، اللهم اجعل أيامنا كلّها سعادة، واصرف عنّا شرّ الأسقام والأحزان، وابسط لنا من الخير والرزق الوفير واستعملنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين.

اللهم أعذ قلوبنا وأنفسنا من همسات الشياطين، اللهم إنّا نعوذ بك من نفخهم ونفثهم وهمزهم، يا ربّ أسألك باسمك الأعظم أن لا تدع لي من الذنوب كبيرًا أو صغيرًا إلا وغفرته لي، وأسألك أن تفرج عني الهموم والغموم، وأن تصلحني إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين.