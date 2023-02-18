بعد رحيله.. ما مصير أعمال ومكتبة «شيخ المترجمين» محمد عنانى؟

عقب رحيل شيخ المترجمين محمد عناني (4 يناير 1939- 3 يناير 2023)؛ تتبقى مخطوطاته ومكتبته ودواوين شعره في أدراج مكتبه، ويبقى منجزه في مجال الترجمات والمسرح بصدد الكشف عن مصيرها؛ وهو ما نقلناه إلى ابنته الدكتورة سارة عناني التي كشفت لـ"الدستور" عما تبقى من شيخ المترجمين بصدد النشر في الفترة القادمة.

الدكتورة سارة عناني، الأستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، كشفت عن ديوان شعري جديد انتهى منه شيخ المترجمين قبل رحيله بعنوان "أغنيات الخريف" بصدد طباعته هذه الأيام على أن يصدر قريبًا.

وبسؤالها حول مصير مكتبته، وما إذا كان هناك عمل لم ينته من ترجمته شيخ المترجمين قبل وفاته، أكدت "عنانى" لـ"الدستور"، أن الدكتور محمد عناني لم يترك عملًا مترجمًا لم يكتمل قبل وفاته، أما بالنسبة إلى مكتبته فإن أسرته ستهدي جزءًا منها إلى كلية الآداب جامعة القاهرة، وجزءًا آخر إلى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قريبًا.

محمد عناني هو مترجم وأديب وكاتب مسرحي وناقد وأكاديمي مصري، لُقّب بـ"عميد المترجمين" و"شيخ المترجمين العرب"، وُلد في رشيد بمحافظة البحيرة.

حصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة في عام 1959، وحصل على الماجستير من جامعة لندن عام 1970، وعلى الدكتوراه من جامعة ريدنغ عام 1975. صدر له أكثر من 130 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية، تتنوّع بين الترجمات الهامة والأعمال الإبداعية.

انتُخب عناني خبيرًا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1996، وكان المنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية بين عامي 1997 و2009، والذي من خلاله ألَّف أو نقّح كل ترجمات وكتيبات التدريس الخاصة بالجامعة منذ عام 1997. وبين عامي 1986 و2003 كان المحرّر العام لسلسلة الأدب المعاصر - سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية - والتي صدر لها 75 عنوانًا نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب. ومنذ عام 2000 أصبح مسئولًا عن سلسلة "الألف كتاب الثاني" للترجمة إلى اللغة العربية، والتي تنشرها هيئة الكتاب المصرية.

كتب عناني عددًا من المسرحيات العربية التي عُرضت في القاهرة والمحافظات المصرية (سبعة أصلية وثلاثة مُعدّلة وثلاثة مُترجَمة) بين عامي 1964 و2000، وكان محرّرًا لمجلة "المسرح المصري" منذ عام 1986، ومحررًا مشاركًا للمجلة الثقافية الشهرية "سطور" من عام 1997 وحتى 2007.