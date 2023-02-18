محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال النهائية لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد تمهيدا للافتتاح

وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية والمسطحات الخضراء استعدادًا لافتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والفندق الملحق به، لافتاً إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

وذكر المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، أن محافظ جنوب سيناء أجرى جولة ميدانية تفقد فيها الإدارات المختلفة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمبنى الإداري، والفندق الملحق الذي يشمل 12 غرفة فندقية في إطار المتابعة اليومية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء.

وأضاف أن محافظ جنوب سيناء تابع خلال الجولة أعمال المركز التجاري والحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها هايد بارك مركز تسوق عالمي ومجمع البنوك.

وأوضح المحافظ أن الحديقة تحتوي على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة ومنها مركز تجاري، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، منطقة خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية.

رافق المحافظ في جولته الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والمهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، والقيادات التنفيذية بالمدينة.

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد عقدت لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ، وذلك لبحث آليات التدفق السياحي إلى مدينة شرم الشيخ وقد شارك في الاجتماع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران والذي عقد بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، وقد استعرض المستثمرين وصناع السياحة بمدينة شرم الشيخ الأزمات التي تعرقل التدفق السياحي للمدينة.