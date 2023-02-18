«رمضان 2023».. سامية الطرابلسى تنضم لأبطال مسلسلى «الصفارة» و«كشف مستعجل»

تشارك الفنانة سامية الطرابلسي في الموسم الرمضاني المقبل بعملين مختلفين ينتميان لأعمال الكوميديا، الأول بعنوان "الصفارة" بطولة الفنان أحمد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والكوميديا، حيث يشارك مع أمين في البطولة كل من طه دسوقى وعدد آخر من الفنانين الشباب، وإخراج علاء إسماعيل.

ويعد مسلسل "الصفارة" أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، وأسندت الشركة المنتجة إخراج المسلسل للمخرج علاء إسماعيل وتعد تلك تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث إن إسماعيل عمل مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة إلى إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.

كما تشارك سامية الطرابلسي في مسلسل "كشف مستعجل" بطولة محمد عبد الرحمن “توتا” ومصطفى خاطر، وتدور أحداث العمل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

على جانب آخر يعرض لسامية الطرابلسي حاليا على إحدى الشاشات مسلسل "أولاد عابد" بطولة آيتن عامر، ورياض الخولي، وصبري فواز، ومحسن محيي الدين، وصفاء الطوخي، وانتصار، ومى الغيطي، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجي، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله، من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريري.