السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد المقلب العمومي للقمامة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، المقلب العمومي للقمامة بالكيلو 29 بطريق سيوة لمتابعة سير العمل دخول وخروج سيارات نقل القمامة بنطاق المدينة، ويتم نقل كميات منها لمصنع التدوير بالكيلو ١٠ وباقي المخلفات إلى المقلب العمومي، بحضور نواب رئيس المدينة وجهاز النظافة والحملة الميكانيكية .

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ووجه عبد المجيد برفع القمامة من جانبي طريق مطروح سيوة وفتح شوارع للسيارات التي تقوم بنقل المخلفات بعيدا عن الطريق، مشددا على الموظف المسئول من مجلس المدينة بمتابعة التكليفات والتنبيه على السائقين بعدم إلقاء القمامة بجوار الطريق السريع.

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كما تفقد رئيس المدينة تجمع عويشه بالطريق الدائري لمتابعة توجيهات محافظ مطروح لمتابعة تمهيد الشارع المؤدي للطريق للتجمع.

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وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على قيام إدارة تحسين البيئة علي رفع حمولة سن ملقاه علي الطريق نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائري أمام الغابة الشجرية، تفادياً لوقوع حوادث على الطريق وعلى الفور تم إزالتها من على الطريق الدولي .

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ويواصل رجال جهاز النظافة والأحياء الــ 6 بنطاق مدينة مرسى مطروح، رفع القمامة ضمن الأعمال اليومية بإجمالي ٤٥٠ طن على مدار ٢٤ ساعة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، بفضل جهود رجال النظافة والعاملين بالأحياء في حدود الإمكانيات المتاحة.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة سير العمل بالمدفن الصحي لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات بجانبي طريق مطروح سيوة.

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الحملة الميكانيكية الغابة الشجرية طريق مطروح سيوة طريق سيوة مدينه مرسي مطروح

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