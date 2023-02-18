السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكبر كارثة شهدتها نيوزيلندا.. «القاهرة الإخبارية» ترصد آثار  إعصار «جابريل»

إعصار جابريل
إعصار جابريل

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا عن إعصار جابريل، والذي ضرب جزيرة في نيوزيلندا يوم الإثنين الماضي، والذي تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه.

وقال كريس هيبكنز، رئيس وزراء نيوزيلندا، إن الإعصار هو أكبر كارثة طبيعية تشهدها البلاد، كما حذر من استمرار ارتفاع أعداد الضحايا والتي ارتفعت إلى 9 أشخاص، وتم تسجيل ما يزيد عن 4500 مفقود.

الإعصار عزل بلدات بالكامل، وجرف مزارع وجسور، وغمرت المياه المنازل حتى وصلت للأسطح. 

فريق الإنقاذ يواصل جهوده للعثور على المفقودين

يذكر أن فريق إنقاذ مكون من 80 شخصًا يبذلون قصارى جهدهم من أجل العثور على المفقودين فى أسرع وقت ممكن.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن فريقا مؤلفا من 25 خبيرًا استراليا في الاستجابة للكوارث وصل أمس إلى نيوزيلندا من أجل مساعدة السلطات المحلية.

إعصار جابريل ضحايا انقطاع الكهرباء السلطات المحلية كريس هيبكنز

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