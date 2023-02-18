السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدير المكتب الإعلامى لحكومة دبى: علينا تطوير مناهجنا الإعلامية فى العالم العربى

منى المري
منى المري

قالت منى المري، مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن التحالفات الإعلامية إذا لم يكن لها نتائج وأهداف واضحة لن تعمل، مؤكدة ضرورة تطوير مناهجنا الإعلامية في العالم العربي.

وأضافت المري خلال ظهورها على قناة «القاهرة الإخبارية» السبت: «للأسف في عالمنا العربي دائمًا نتكلم بالنظريات»، مشددة على ضرورة العمل وفق خطة واضحة ومؤشرات أداء أكثر من الطموح والأحلام.

وتابعت: «هذا ليس وقت الأحلام، هذا وقت التنفيذ في العالم العربي، لذلك يجب وضع خطة إعلامية استراتيجية لتفعيل دور الإعلام العربي، ويكون هناك تنسيق لكل الجهود الموجودة اليوم».

وأشارت إلى أن هناك العديد من الجهود الإعلامية نراها حاليًا على مستوى المنطقة العربية، سواء في مصر أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية، متابعة: «نلاحظ هناك حراكًا إعلاميًا ثقافيًا ترفيهيًا كبيرًا جدًا، ويجب توحيد تلك الجهود ووضع خطة واضحة يقودها الإعلام العربي تغطي المجالات جميعها».

منى المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي حكومة دبي التحالفات الإعلامية التحالفات الإعلامية العربية القاهرة الإخبارية

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