السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشناوى يتصدى لركلة جزاء للهلال بدورى أبطال إفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حرم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الهلال السوداني من تسجيل الهدف الثاني بمرماه، في المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالمباراة التي تجمعهما على ملعب أم درمان، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وافتتح الهلال الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي لتسجيل هدف التقدم بمرمى الأهلي.

وسجل ماكابي ليليبو، هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها فريقه وسددها من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء مباشرة في المرمى وغالطت محمد الشناوي وسكنت الشباك.

وتحصل الهلال السوادني على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلة حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، لأحد لاعبي الهلال داخل منطقة الجزاء.

وسدد ليليبو الكرة في وسط المرمى وتصدى لها محمد الشناوي، ثم تدخل دفاع الأهلي وأبعد الكرة لرمية تماس بعدما فشل ليليبو في تسلمها.

وأضاف يوسف يعقوب، الهدف الثاني لفريق الهلال السوداني، بعد انفراد بالحارس محمد الشناوي وسجل الكرة في الشباك بالدقيقة 69، ولكن الحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل.
تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

 

الهلال السوداني الاهلى محمد الشناوي دورى ابطال افريقيا مباراة الهلال والاهلي يوسف يعقوب

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