السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض قاصر في أسيوط

ارشيفية
ارشيفية

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات بتهمة هتك عرض قاصر بمركز الغنايم في محافظة اسيوط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع، وحازم شوقي عقيل، الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام، وأحمد عبدالعال.

بداية القضية بتلقي مباحث مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط بلاغًا من الأهالي بضبط عاطل أثناء هتك عرض قاصر بعد أن استدرجه لمنزله مقابل مبلغ مالي.

وكشفت تحريات المباحث أن الأهالي تلاحظ لهم قيام المتهم باستدراج المجني عليه إلى منزله وقام الأهالي بكسر باب المنزل وشاهدوا قيام المتهم أثناء قيامه بخلع ملابس المجني عليه وهتك عرضه.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه استوقف المجني عليه بالطريق العام وطلب منه اصطحابه إلى منزله مقابل مبلغ مالي فوافق المجني عليه وذهب مع المتهم بإرادته وفوجئ بقيام الأهالي بكسر باب المنزل ودخولهم وضبطهم والاتصال بالشرطة.

جنايات أسيوط عاطل هتك مركز الغنايم المستشار حفني عبد الفتاح حفني مركز شرطة الغنايم

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