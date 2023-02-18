السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بريطانيا تطالب روسيا بدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا

ريشي سوناك
ريشي سوناك

طالب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، روسيا، بدفع كل تكاليف إعادة الإعمار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجميع مطالب بمساعدة أوكرانيا في حماية مدنها من الصواريخ الروسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، السبت، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنكون نحن أول من يقدم لأوكرانيا سلاحًا طويل المدى، بالإضافة إلى تقديم أقوى وأكثر الدفاعات الجوية تقدمًا من أجل الدفاع عن بلادهم».

وأشار إلى أن المملكة المتحدة مستعدة أيضًا لتزويد أوكرانيا بالطائرات، وتدريب الطيارين الأوكرانيين؛ كي تتمكن من الدفاع عن أمنها على المدى الطويل.

وأكد «سوناك» ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، مطالبًا العالم كله بأن يحاسب روسيا على جرائم الحرب في ماريبول أو أي مدن أخرى والتدمير البشع الذي قامت به في أوكرانيا.

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