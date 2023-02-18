استئناف تصوير «أهل الكهف» لـ خالد النبوى بالمغرب

يستعد النجم خالد النبوي لاستئناف تصوير فيلمه السينمائي الجديد «أهل الكهف»، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب عدد من المشاكل الإنتاجية، وعلى إثره أعلن المنتج محمد رشيدي عن استكمال تصوير الفيلم.

ونشر محمد رشيدي فيديو يوضح فيه موعد استكمال تصوير الفيلم بالمغرب عبر صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رشيدي قائلًا: «بسم الله، توكلنا على الله، الحمد لله تم الانتهاء من التعاقد مع كل الجهات الإنتاجيه بدولة المغرب لتصوير الـ٧٠٪؜ المتبقية من فيلم أهل الكهف، على أن يبدأ التصوير بعد عيد الفطر لمدة شهر بإذن الله، ربنا يكملها على خير».

قصة فيلم أهل الكهف

تدور أحداث الفيلم في فترة زمنية قديمة، وتعود قصة فيلم "أهل الكهف" إلى صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال فيلم أهل الكهف

بطولة: النجم خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الصف الأول، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.