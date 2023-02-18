رئيس «مياه أسيوط» يشارك في ورشة مشروع دعم حلول المياه والبيئة

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة العمل الجارية بمركز التدريب الرئيسي بالشركة في إطار مشروع دعم حلول المياه والبيئة (Water and Enviroment Support) والمدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز قدرات شركة مياه أسيوط في تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة.

وأكد الشرقاوي، أن ورشة العمل استهدفت العديد من الإدارات التابعة لكلا من قطاع التخطيط والقطاع التجاري، والتي تناولت آليات تقليل الفاقد بشقيه الفيزيائي والتجاري بشبكات مياه الشرب وأهم الاجراءات التصحيحة لتقليل نسبة الفاقد، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بالعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات. كما تناولت الورشة أهم سبل الربط بين كلا من القطاع التجاري وإدارة الgis وأثره الكبير في تحسين وجودة البيانات والتي سيكون لها أبلغ الأثر على الدراسات الخاصة بإدارة التحليل الهيدروليكي.

واختتمت الورشة بتناول أهم الإجراءات والمقترحات المقدمة فى الكشف عن الوصلات الخلسة وضبطها وضرورة تحديث بيانات العملاء وتقديم خدمات متميزة ومميكنة للعملاء لتسجيل القراءات والاستعلام، وأثر ذلك في ظهور العديد من الكميات التى لا يتم المحاسبة عليها والدعوة الجادة إلى ضرورة تغيير العدادات المعطلة بأخرى جديدة وتغيير الوصلات وعمل اشتراكات جديدة لتحديد النسبة الفعلية من الفاقد بالشبكات.