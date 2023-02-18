رسميًا.. ريال مدريد يعلن غياب تشاومينى عن مواجهة أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، اليوم السبت، غياب لاعبه الفرنسي أورلين تشاوميني عن مواجهة أوساسونا الليلة في الليجا.

وأكد النادي، في بيانه الرسمي، غياب تشاوميني عن مواجهة أوساسونا بسبب تعرضه لنزلة برد قوية.

Tchouameni, baja de última hora en la convocatoria.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2023

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إستاديو إل سادار معقل أوساسونا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، عودة البلجيكي تيبو كورتوا مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة، إضافة لمواطنه إيدين هازارد، فيما غاب الفرنسي كريم بنزيما، واستمر غياب مواطنه فيرلاند ميندي، والألماني توني كروس، بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- ديفيد ألابا- خيسوس فاييخو- ناتشو فيرنانديز- ألفارو أودريازولا- لوكاس فاسكيز- أنطونيو روديجر.

خط الوسط: لوكا مودريتش- إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي- أوريلين تشواميني- داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد- ماركو أسينسيو- فينيسيوس جونيور- رودريجو جويس- ماريانو دياز.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، حيث يأتي خلف برشلونة المتصدر بفارق 8 نقاط، فيما يتواجد أوساسونا في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وكان ريال مدريد قد انتصر في الجولة الماضية على إلتشي، في المباراة التي أُقيمت على ملعبه، برباعية نظيفة.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.