السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة ثلاثة أضعاف في رأس مال «القابضة للكهرباء» خلال عامين

كهرباء مصر
كهرباء مصر

زاد رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال العاميين الماضيين بمقدار ثلاثة أضعاف رأس المال في العام 2020، وبلغ في 2022 قرابة 70 مليار و600 ألف جنيه مصري، ما يؤكد نجاح الشركة في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال السنوات الثمانية الأخيرة، والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى أن وصلت لتحقيق استقرار الشبكة القومية لكهرباء مصر مع تحسن في مستوي الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين.

وأرجع الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هذا النجاح إلى الجهود التي بذلتها الدولة في ظل دعم القيادة السياسية لقطاع الكهرباء من أجل التغلب على كل التحديات التي واجهها سابقًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات كانت تتطلب إتخاذ مجموعة من الإجراءات تجاهها من أجل تحقيق أهداف قطاع الكهرباء في مصر، من توفير التغذية الكهرباء لكافة المشتركين على كل الجهود مع تقديم هذه الخدمة في أحسن مستوى لها.

وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أنه خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة  القابضة لكهرباء مصر بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء -في 16 فبراير الجاري- استعرض المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة وما زالت من أجل تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء في مصر.

وبين المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أبرز هذه الإجراءات هو تنمية رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر من 16 مليار و872 ألف جنيه مصر في 2020 إلى 70 مليار و600 ألف جنيه في 2022، مبينًا أن هذا التطور يأتي في إطار خطة واستراتيجية قطاع الكهرباء في تنمية الأصول وتطوير المشروعات وتأهيل شركات الكهرباء.

القابضة الكهرباء رأس المال عامان

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