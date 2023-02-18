السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب فرق مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني بعد الأسبوع الـ18

فريق بترول أسيوط
فريق بترول أسيوط

اشتعلت المنافسة في صدارة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بين ثلاثة فرق بعدما نجح بترول أسيوط في استعادة القمة وتراجع لافيينا للمركز الثاني واحتفاظ الجونة بالمركز الثالث وهناك منافسة أيضا على المركزين الرابع والخامس المؤهلين لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويحتل فريق النصر للتعدين المركز الرابع برصيد 32 نقطة يليه المقاصة في الركز الخامس برصيد 28 نقطة وهناك مطاردة من فرق كيما سوان وديروط والمنيا وأسمنت أسيوط.

مباريات الأسبوع الثامن عشر شهدت تسجيل 16 هدفا وانتهت 6 مباريات بالفوز ومباراتان بالتعادل وتصدر لافيينا قائمة أقوي هجوم برصيد 33 هدفا يليه الجونة وسجل 30 هدفا بينما يملك تليفونات بني سويف أضعف هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفا يليه ملوي والمنيا وسجل كل منهما 13 هدفًا.

ويملك بترول أسيوط أقوى دفاع في المجموعة ودخل مرماه 8 أهداف يليه لافيينا واهتزت شباكه 13مرة، بينما يملك المدينة المنورة أضعف دفاع ودخل مرماه 39 هدفا.

تصدر لافيينا وبترول أسيوط قائمة أكثر الفرق تحقيقا لاللانتصارات وفاز كل منهما في 12 مباراة يليهما الجونة وحقق الفوز في 11 مباراة وفي المقابل يتبر فريق المدينة المنورة الأقل تحقيقا للانتصارات وفاز مرتين فقط يليه طامية وتليفونات بني سويف وفاز كل منهما ثلاث مرات.

ترتيب فرق مجموعة الصعيد في القسم الثاني 

  1. بترول أسيوط  41 نقطة
  2. لافيينا  40 نقطة
  3. الجونة  38 نقطة
  4. النصر للتعدين  32 نقطة
  5. المقاصة  28 نقطة
  6. كيما أسوان  27 نقطة
  7. الألومنيوم   25 نقطة
  8. ديروط  22 نقطة
  9. المنيا   22 نقطة
  10. أسمنت أسيوط   22 نقطة
  11. الفيوم   18 نقطة
  12. شبان قنا  17 نقطة
  13. ملوي  17 نقطة
  14. طامية  16 نقطة
  15. تليفونات بني سويف   14 نقطة
  16. المدينة المنورة  10 نقاط.
دوري القسم الثاني الجونة بترول أسيوط لافيينا المنيا

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وائل لطفي

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