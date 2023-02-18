السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: تعاون مصر والسعودية في مجال العقاقير بداية الأمن الدوائي العربي

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الاجتماع الذى عقد بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الغذاء والدواء السعودية، بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عادل الهرف نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لقطاع الدواء وذلك عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط للمعلومات الدوائية (DIA) بالرياض، فى ضوء التنسيق المشترك بين الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء، والسفير أحمد فاروق، السفير المصري بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد سليم، في بيان اليوم، بما دار فى هذا الاجتماع من مناقشات مهمة حول الآليات اللازمة لتعميق التعاون الثنائي بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون الفنى بين الهيئتين، بما ينعكس على تعميق وتيسير أوجه التبادل التجاري بين البلدين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومناقشة الآليات المختلفة للتعاون، وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون بين القاهرة والرياض.

واعتبر الدكتور محمد سليم، إشادة نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بالجهود التي قامت بها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تطوير العمل الرقابي داخل جمهورية مصر العربية، وتكللت بحصول مصر على الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، بمثابة دليل قاطع على نجاح هئية الدواء المصرية فى تطوير وتحديث منظومة الدواء.

وأكد سليم ثقته التامة في قدرة مصر والسعودية على إحداث طفرة هائلة في مجال المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة الى أن الاجتماع المصرى السعودى جاء استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي بدأتها هيئة الدواء المصرية مع الجانب السعودي في العام الماضي، والتي تهدف إلى مد جسور التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، لخلق شراكات قوية، تعزز اوجه التبادل التجارى المشترك للمستحضرات الدوائية بالأسواق العربية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الدكتور محمد سليم الدواء المصري المملكة العربية السعودية تطوير العمل الرقابي

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