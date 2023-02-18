السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء العراق يبحث مع «بلينكن» التعاون لمحاربة الإرهاب

من اللقاء
من اللقاء

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن «السوداني» استقبل، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59.

وأكد رئيس الوزراء العراقي- حسب البيان- إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز"، لافتًا إلى أن العراق يرغب في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصُّعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.

وأكد أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير، مؤكدًا أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الصُّعد والمجالات.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العراق التعاون

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وائل لطفي

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