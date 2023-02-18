السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الفاتيكان يُناشد المجتمع الدولي لإغاثة المتضررين من الزلزال بسوريا

الكاردينال ماريو
الكاردينال ماريو زيناري

ناشد سفير الفاتيكان في سوريا الكاردينال ماريو زيناري، المجتمع الدولي لتقديم إغاثة عاجلة إلى المتضررين جراء الزلزال.

وقال ماريو زيناري، إن العقوبات المفروضة على سوريا تعيق وصول المساعدات، متمنياً الاحتكام إلى العقل والإنسانية، ومشدداً على ضرورة تقديم إغاثة عاجلة إلى الأشخاص المنكوبين بعيداً عن الانقسامات السياسية، ما سيشكل اختباراً للإنسانية بحسب ما ذكر  لإذاعة "الفاتيكان"

وأشار زيناري، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الكنيسة في سورية في مجال المساعدات الإنسانية.

سفير الفاتيكان الزلزال المتضررين المجتمع الدولي سوريا

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