إحباط محاولة موظف بسفارة أجنبية وفتاتين تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، عملية تهريب عدد من الهواتف المحمولة، من خلال راكبتين وموظف بإحدى السفارات الأجنبية في مصر جاء لاستقبالهما لدى وصولهما على متن رحلة قادمة من أديس أبابا، على الخطوط الإثيوبية.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أديس أبابا على رحلة الخطوط الإثيوبية، استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر راكبتين وبصحبتهما موظف إداري يعمل بإحدي السفارات الأجنبية بالقاهرة جاء لاستقبالهما.

وبسؤالهم عما إذا كان لديهم أو في حقائبهم ما قد يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أو ما يجب الإفصاح عنه أجابوا بالنفي.

وبتمرير حقائب الراكبتين على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون هاتفًا محمولًا داخل الحقائب.

وكلف إبراهيم حسن طلحة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، هيثم محمد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبتين، فعثر على هاتف وعلبة تليفون فارغة، ولاحظ هيثم محمد مأمور الجمرك ارتباك الموظف (المستقبل) وانتفاخ جيوب البالطو الذي يرتديه.

وبعرض الأمر على فتحي فوزي، مدير الجمرك، كلف محمد يوسف وهيثم محمد، مأمورا الجمرك بتفتيش المستقبل ذاتيًا، ما أسفر عن ضبط عدد كبير من التليفونات المحمولة مخبأة داخل جيوب البالطو.

وجرى تكليف ولاء محمد فرغلي، مأمور الجمرك بتفتيش الراكبتين ذاتيًا، فتبين وجود هاتفين مخبأين على جسد راكبه وخمس كراتين تليفونات فارغة على جسد الراكبة الثانية، ليبلغ إجمالي المضبوطات ٢٠ هاتفًا محمول ماركة "iPhone 14 pro".



وقرر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وعلي الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، وبعد إخطار الإدارة العامة للأمن وإدارة المراسم بوزارة الخارجية.