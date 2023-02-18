السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دورات تدريبية حول كيفية كتابة الموضوعات الصحفية بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن عقد دورة تدريبية عن كيفية كتابة الموضوعات الصحفية في عصر التحول الرقمي، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مارس 2023 بقاعة المنوعات بمبنى النشاط الفني بالمدينة الرياضية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

كما تعقد جامعة القاهرة ندوة حول "تنمية مهارات الاتصال وفن التعامل"، يوم الإثنين، 6 مارس 2023 بقاعة إعداد القادة بالمدينة الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة للشطرنج بمركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، وسيتم تخصيص جوائز للطلاب الخمس المتميزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 600 جنيه، والثاني 550 جنيهًا، والثالث 500 جنيه، والرابع 450 جنيهًا، والخامس 400 جنيه، ويتم التقديم للمسابقة بإدارة النشاط الاجتماعي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تأتي هذه الأنشطة تحت إشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص الجامعة على تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية والندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية.

وتهتم جامعة القاهرة بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكيرالعلمي.

جامعة القاهرة دورة تدريبية التحول الرقمي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مركز تدريب الشطرنج

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