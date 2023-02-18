موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، كذلك الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانت جيمس بارك".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، أملًا في اقتحام المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد ما، بعدما تغلّب على إيفرتون بهدفين دون رد، في "ديربي الميرسيسايد" الذي أقيم يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق نيوكاسل يونايتد، تحت قيادة المدرب البريطاني إيدي هاو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، واستغلال تعثر ليفربول في الموسم الحالي 2022-2023، من أجل تعزيز مكانه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق نيوكاسل يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما تعادل مع كلًا من وست هام يونايتد وبورنموث بنتيجة 1-1 في المباراتين بالدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

بينما يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، خلف برينتفورد صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة.