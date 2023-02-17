الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى ومواعيد مباريات الجولة 24

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات الجولة 24 المقبلة فى البريميرليج، حيث حسم مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لصالحه، بعد تحقيق الفوز على آرسنال مساء أمس الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 12، ونجح السيتي فى تخطي عقبة الجارنز بثلاثية.

بهذا الفوز، وصل مانشستر سيتي للنقطة 51، بالتساوي مع آرسنال صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف ومتبقي له مباراة مؤجله، ونستعرض لكم فى السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 24.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 24

مركز

فريق

ل

ف

ت

خ

له

ضده

+/-

نقط

1

مانشستر سيتي

23

16

3

4

59

23

+36

51

2

أرسنال

22

16

3

3

47

21

+26

51

3

مانشستر يونايتد

23

14

4

5

38

28

+10

46

4

نيوكاسل

22

10

11

1

35

13

+22

41

5

توتنهام

23

12

3

8

42

35

+7

39

6

برايتون

21

10

5

6

39

28

+11

35

7

فولهام

23

10

5

8

34

30

+4

35

8

برينتفورد

22

8

10

4

36

29

+7

34

9

ليفربول

21

9

5

7

36

28

+8

32

10

تشيلسي

22

8

7

7

23

22

+1

31

11

أستون فيلا

22

8

4

10

26

34

-8

28

12

كريستال بالاس

22

6

7

9

20

30

-10

25

13

ليستر سيتي

22

7

3

12

36

38

-2

24

14

نوتنجهام فورست

22

6

6

10

17

37

-20

24

15

ولفرهامبتون

22

6

5

11

17

31

-14

23

16

وست هام

22

5

5

12

19

27

-8

20

17

ليدز يونايتد

22

4

7

11

28

38

-10

19

18

إيفرتون

22

4

6

12

16

30

-14

18

19

بورنموث

22

4

6

12

20

44

-24

18

20

ساوثهامبتون

22

4

3

15

18

40

-22

15

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 24

السبت 18 فبراير 

  • أستون فيلا ضد آرسنال 2:30 مساء بتوقيت القاهرة.
  • برينتفورد ضد كريستال بالاس 5:00 مساء  بتوقيت القاهرة.
  • وولفرهامبتون ضد بورنموث 5:00 مساء  بتوقيت القاهرة.
  • فولهام ضد برايتون   5:00 مساء  بتوقيت القاهرة.
  • إيفرتون ضد ليدز 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.
  • تشيلسي ضد ساوثهامبتون 5:00 مساء  بتوقيت القاهرة.
  • نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي 5:00 مساء  بتوقيت القاهرة.
  • نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ليفربول ينافس مانشستر يونايتد على ضم أنسو فاتي من برشلونة

هالاند بعد فوز مانشستر سيتى على أرسنال فى الدورى الإنجليزى: «أنا لست بطلًا»

الأحد 19 فبراير

  • مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.
  • توتنهام ضد وست هام 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.
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