السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يلتقى عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لكبار حكماء وعلماء مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمكتبه بالقاهرة، المهندس إبراهيم سمك، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار حكماء وعلماء مصر وهو أحد الطيور المهاجرة المصرية في ألمانيا وواحد من أوائل الدفعات التي تخرجت من كلية الهندسة بجامعة أسيوط في عام 1963.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن اللقاء تناول إمكانية الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المهندس إبراهيم سمك في مجال تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية (الكهروضوئية) على مستوى أوروبا، كما تناول اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء كلية تكنولوجية، وفقًا للمعايير والجودة الألمانية، تكون تابعة لجامعة أسيوط الأهلية، بعد دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل على مستوى محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، مع عمل شراكات مع الجامعات الألمانية للعلوم التطبيقية المناظرة، وكذلك تقديم الدعم اللازم للحصول على الاعتماد لبرامج تلك الكلية التكنولوجية من جهات الاعتماد الألمانية والدولية مما سيكون له أبلغ الأثر في إمكانية حصول خريجي البرامج التكنولوجية لهذه الكلية التكنولوجية على فرص عمل جيدة ولائقة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي بأن الاجتماع تناول أيضًا كيفية أن تكون جامعة أسيوط، بكل إمكانياتها المادية والبشرية والبحثية، كشريك استراتيجي لكل المشروعات القومية التي يقوم المهندس/ إبراهيم سمك بمناقشتها لتنفيذها مستقبلًا، على أرض مصر بشكل عام وصعيد مصر بشكل خاص، بما يدعم الاقتصاد القومي المصري من صادرات في مجال الخلايا الشمسية الكهروضوئية والتي يمكن استخدامها على نطاق واسع في توليد الطاقة الكهربية لتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

ومن جهته، فقد أثنى المهندس إبراهيم سمك على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها جامعة أسيوط والتي تؤهلها لتتبوأ مكانة كبيرة دوليًا وإمكانية مساهمتها بفاعلية في تقديم الدعم الفني للمشروعات القومية على مستوى وسط وجنوب مصر، من خلال عقد شراكات مع بعض الجامعات الألمانية والأوروبية في المستقبل القريب.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم سمك يعمل مهندسًا استشاريًا في ألمانيا، منذ أكثر من 30 سنة، وهو مؤسس شركة Engcotec GmbH ومقرها مدينة شتوتجارت عاصمة ولاية بادن – فورتمبرج الألمانية وهو صاحب العديد من براءات الاختراع في مجال الخلايا الفوتوفلطية وهو أول من أدخل نظام إنارة شوارع مدينة شتوتجارت ليلًا بمصابيح تعمل بالخلايا الشمسية الفوتوفلطية، وتم استخدام هذه النوعية من المصابيح في أكثر من 250 بلدة في ألمانيا. ويعتبر م/ سمك عضوًا في مجلس إدارة الرابطة الأوروبية للصناعة الكهروضوئية منذ عام 1994، ونائب رئيس ورئيس الرابطة الأوروبية للطاقة الكهروضوئية للفترة 2002-2003، وعضو مجلس إدارة المجلس الأوروبي للطاقة المتجددة والجمعية الألمانية للطاقة الشمسية والجمعية الفيدرالية للطاقة الشمسية، وقد حصل سيادته على العديد من الجوائز والميداليات والأوسمة من ألمانيا ومصر ومن بينها حصوله على وسام الاستحقاق الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية من الرئيس الألماني هورست كولر وذلك عن مجمل أنشطته في مجال البحوث ومؤسسات الأعمال والعمل الإنساني وحصل أيضًا على الميدالية الذهبية من نقابة المهندسين المصرية عام 1986 لإنجازاته الهندسية المتميزة في مجال عمله.

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أسيوط الأهلية الدكتور أحمد المنشاوى الشمسية الكهروضوئية الطيور المهاجرة القومي المصري المحافظات المجاورة المجلس الاستشاري المشروعات القومية إنشاء كلية تكنولوجية

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