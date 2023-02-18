السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إدارة الحصة المائية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للعاملين بالري

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بالرى

يواصل مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، عقد العديد من الدورات التدريبية لمختلف العاملين فى قطاعات وأجهزة الوزارة، وأيضا الجهات الحكومية فيما يتعلق بموارد المياه وإدارتها ورفع كفاءة العاملين، خاصة إن المركز يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة من خلاله فى مختلف المجالات.

إضافة إلى ذلك، يتم تطبيق كافة المعايير العلمية بجودة عالمية خلال الدوزرات التدريبية المتعددة، سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، أو من خلال الفروع المنتشرة فى عدة محافظات منها "الزقازيق ودمنهور والمنيا".

فى هذا الإطار، أعلن فرع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى فى محافظة المنيا، عن بدء عقد الدورات التدريبية بهدف رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم وذلك بداية من شهر فبراير الجارى وحتى يونيو القادم، والتى تتضمن عدة مجالات وموجهة للحاصلين على مؤهلات دراسية منها المؤهلات العليا، والمهندسين فى إدارات الرى المختلفة والعاملين فى قطاع الميكانيكا والكهرباء والهندسة المدنية، والتى تستمر من مدة ثلاثة أيام إلى خمسة أيام للدورة الواحدة.

إدارة وتوزيع حصة مصرالمائية وحساب المقررات المائية 

البرنامج التدريبى لفرع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية فى المنيا

كما تتضمن الدورات التدريبية،عدة تخصصات منها دورة حول الأساليب العلمية فى التخطيط والتقييم والمتابعة، وأيضا دورة تدريبية حول الإحتياجات المائية لمصر مقارنة بالموارد المائية المتاحة لكافة القطاعات المستفيدة وكيفية إدارتها جيدا، وانعقاد دورة تدريبية حول إدارة وتوزيع حصة مصرالمائية وحساب المقررات المائية اللازمة للزمامات المحسوبة والأراضى الزراعية وكافة الاستخدامات.

الدورات التدريبية 

كذلك، يتضمن البرنامج التدريبى لفرع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية فى المنيا برئاسة المهندس مصطفى زغلول طلب، عقد دورة تدريبية حول اللئحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لعام 2021 وأهم المواد المطروحة فيه والتى تختص بحماية الموارد المائية من التعديات ووضع ضوابط الاستخدام.

وأيضا، يتم عقد دورة تدريبية حول تشغيل وصيانة محطات الطلمبات والآبار الارتوازية موجهة لجميع المؤهلات والعاملين فى قطاع الميكانيكا والكهرباء، إضافة لعقد دورة تدريبية حول حساب كميات الحفر والردم بإستخدام برنامج surfer، مع اشتراط إجادة الحاسب الآلي. 

الأراضي الزراعية البرنامج التدريبي التدريب الإقليمي للموارد المائية والري الدورات التدريبية الجهات الحكومية الميكانيكا والكهرباء رفع كفاءة العاملين معايير الجودة العالمية مركز التدريب

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