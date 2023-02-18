تمارين يوجا تساعدك على النوم.. تعرف عليها

إذا كنت غير قادر على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، يمكن أن تساعدك اليوجا في تنظيم يومك، من المعروف أن ممارسة اليوجا بانتظام تساعد في تخفيف العديد من الأمراض، بما في ذلك الأرق وعادات النوم غير الطبيعية.. تحقق من تمارين اليوجا هذه والخطوات التي يجب القيام بها قبل الذهاب إلى الفراش.

هناك أشخاص معينون غير قادرين على النوم بسبب حالتهم الخلوية أو الجينية، ولكنك لست في هذه الحالة وراثيًا أو بطريقة خلوية، لن تسمح لك خلايا جسمك بالنوم لسبب ما وهناك العديد من الأسباب لذلك، لماذا؟، عندما ننام يقوم الجسم بإصلاحات على المستوى الخلوي ويزيل السموم، لذلك من الضروري الحصول على ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من النوم الجيد يوميًا.

يحتاج معظم الناس من 6 إلى 8 ساعات من النوم ليلًا ليروا بصحة جيدة ويشعروا بالراحة، ومع ذلك، فإن 30% من البالغين فوق 45 عامًا يقولون إنهم يحصلون على أقل من ست ساعات في الليلة.

في مقابلة مع HT Lifestyle، أوضح مانسي غولاتي، خبير يوجا الوجه الدولي في ماناسفاني: "يرتبط الحرمان من النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المثيرة والاكتئاب والسكري والسمنة، بالإضافة إلى نظام المناعة في نهاية الأسبوع وزيادة الالتهاب, داخل الجسم".

وأضافت: "من الطبيعي أن يتغير نمط نومك مع تقدمك في العمر، لذا إذا وجدت نفسك تستيقظ مبكرًا ابذل جهدًا للذهاب إلى الفراش مبكرًا أيضًا.. يجد العديد من الأشخاص أيضًا أن النوم يستغرق وقتًا أطول وأن النوم أخف مع تقدمك في السن، ولكن يمكن أن تساعدك أحجام ممارسة النوم الصحي في استطلاعات الرأي في الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، إذا كنت غير قادر على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، يمكن أن تساعدك اليوجا، tمن المعروف أن ممارسة اليوجا بانتظام تساعد في تخفيف العديد من الأمراض، بما في ذلك الأرق وعادات النوم غير الطبيعية".

1. بالاسانا (رضيع نائم)

أرِح صدرك وبطنك على وسادة أو وسادتين مكدستين مع المباعدة بين الركبتين وتلامس أصابع القدم الكبيرة. ضع أذنًا على الوسادة، وأغلق العينين، وارخِ الفك والبطن، يمكن أن تستقر ذراعاك على جوانب الوسادة أو تحتها، ركز انتباهك على الخياشيم واستمتع بإحساس التنفس المتدفق للداخل والخارج.

2. Pawanmuktasana (الاسترخاء وضعية السلام)

الاستلقاء على ظهرك مع وسادة اختيارية خلف رأسك، قم بتصويب ومد إحدى رجليك أمامك واثني الساق الأخرى، مع احتضانها تجاه جسمك الجانبي كما لو أن ركبتك يمكن أن تلمس إبطك، اشبك أصابعك حول قصبتك أو خلف ركبتك المثنية، بعيون مغلقة وفك مريح، تنفس في بطنك، ابق كما تشاء ثم بدّل الجوانب.

3. سوان سوان

اجلس على الأرض مع وضع وسادة أمامك. ثني الركبة اليسرى، وجلب نعل القدم اليسرى إلى الفخذ اليمنى الداخلية. ارفع المؤخرة ومد ساقك اليمنى خلفك. البقاء في المنتصف، والمفصل برفق للأمام من الوركين، ووضع الرأس على الوسادة. مد الذراعين للأمام، والمرفقين منحنيان قليلاً.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في النوم، أوصى الخبير الصحي بما يلي:

1. تجنب الشاي والقهوة والكحول والوجبات الثقيلة في المساء، حاول تناول وجبتك قبل غروب الشمس.

2. تأكد من أن مرتبتك ووسائدك مريحة وداعمة.

3. اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم للمساعدة في تنظيم ساعة جسمك.

4. تجنب الأضواء الساطعة، مثل شاشات الكمبيوتر المحمول والهاتف، والإفراط في تحفيز الأفلام لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب للنوم.

5. احصل على ستائر معتمة لحجب أي ضوء في مساحة نومك.