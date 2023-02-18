السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بحدائق القبة

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق، اليوم، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق القبة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية بتلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الاهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل أسفل عقار سكنى بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة  ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها أسفل عقار سكني بحدائق القبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف شهود عيان لفريق رجال المباحث ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن ربة المنزل سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات تحقيق جثة ربة منزل المباحث الجنائية قسم شرطة حدائق القبة

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وائل لطفي

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