«تعليم مطروح»: مسابقة أوائل الطلاب ارتقت بالمستوى العلمي

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، إن مسابقة أوائل الطلاب اختتمت فعالياتها بإقامة نهائي المسابقة للمرحلة الثانوية وانتهت بحصول مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين التابعة لإدارة مطروح التعليمية على المركز الأول ومدرسة العلمين الثانوية المشتركة على المركز الثاني، مشيرا إلى أن النهائي أقيم بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المديرية، بحضور النائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وسط أجواء تربوية تنافسية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن مسابقة أوائل الطلاب للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي) جاءت بالتعاون بين تعليم مطروح وحزب مستقبل وطن للعام الثاني على التوالي وبرعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفقا للتكليفات الوزارية وذلك للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وتحفيزهم على التفوق الدراسي والتنافس الشريف والعمل الجماعي ورفع الوعي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن تدشين الوزارة لمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ساهم في تعميق الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وظهر ذلك خلال متابعة فعاليات المسابقة، مشيراً الي أنه قام بادارة هدة حوارات مثمرة مع الطلاب للاطمئنان على مدى تحقيق المسابقة لأهدافها.



وقدم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على الدعم الدائم لكافة مراحل المسابقة مقدماً التهنئة لابنائه الطلاب الفائزين مطالباً ببذل مزيد من الجهد للوصول الى منصة التتويج على مستوى الجمهورية.

كما قدم وكيل تعليم مطروح الشكر لكافة المعلمين المشاركين في إعداد الطلاب و الوصول بهم إلى هذا المستوى المتقدم كذلك الموجهين لكافة المواد الدراسية الذين شاركوا في تنظيم و إعداد المسابقة بكافة مراحلها.

تعليم مطروح

تعليم مطروح

تعليم مطروح