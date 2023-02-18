السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رياح متوسطة وانخفاض درجات الحرارة في الوادي الجديد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم السبت، نشاط رياح متوسطة مصاحبه بالاتربة يغطي معظم سماء المحافظة، مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف وبرودة في الجو منذ الساعات الأولى من الصباح.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجهة المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين.

كما أعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة أي حالات طارئه من الأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ او تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر.

كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئا على جنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد ووسط سيناء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم المتوقعة وحتى الأربعاء المقبل 22 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

محافظة الوادي الجديد نشاط رياح متوسطة مصاحبه بالاتربة انخفاض مستوى الرؤية برودة في الجو الاستعدادات اللازمة الطقس السيء درجة الإستعداد والطواريء الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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