السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض فنية بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون.. (صور)

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان

تواصل فرق الفنون الشعبية عروضها المميزة على أرض محافظة أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون.


وشهد مسرح فوزى فوزى عروض لفرقة سريلانكا قدموا خلالها رقصات مليئة بالحركة واللون، عرفة الجمهور على جمال الرقص السريلانكي. 

 

وأعقبه قدمت فرقة بورسعيد بقيادة المدرب محمد حسن صالح للفنون الشعبية قدمت الفرقة الموروث الشعبي لمحافظة بورسعيد تضمن عدة تابلوهات إستعراضية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصيادين، الخلالة، ياطير يارمادى، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام، كلاكيت المعالق"،وقدمت جوستين رامز عزف على الاورج لمقطوعات من اغانى الزمن الجميل".


وبقصر ثقافة دهميت قدمت فرقة اليونان رقصاتها ومنها رقصة زوربا، إلى جانب فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف فرقة توشكى للفنون التلقائيةمجموعة من التبلوهات من البيئة النوبية منها "الصياد، واه نوبه، الأراجيد، الغزل النوبى، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية.


وقدم على مسرح قصر ثقافة توشكى عرض فنى لفرقة "سيتادى مكسيكو" لدولة المكسيك بقيادة مدير الفرقة خوان رودريجوز قدموا خلالها رقصات متنوعة تعبر عن البيئة منها "بولكس، خاليسكو، كالاباسيدال"ويعتبر هدفها الحفاظ على ثراء الثقافة والتقاليد المكسيكية من خلال الرقصات الشعبية، بالإضافة إلى عرض فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم فرقة اسوان للفنون الشعبية قدمت تبلوهات مستوحاه من البيئة النوبية منها "الأراجيد، الكف، التاتا، النجرأشاد، السوق، الفرح النوبي".


وبقصر ثقافة كوم أمبو، قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية فقرات "الفرح، التنورة"، تصميم رقصات وتدريب أحمد فؤاد، أعقبها قدمت فرقة الفلوجا الفلسطينيه للفنون الشعبية  لوحات "جينالك، لوحة دبكة فلسطينية، أنا دمي فلسطيني، تراث فلسطيني الدحية الفلسطينية"، بقيادة المدرب الفرقة خالد أبو الفحم ورفيق الطويل.


وقدمت فرقه العريش للفنون الشعبية بقصر ثقافة وادي كركر، راقصات "الافتتاحية، الدبكة السنياوية، ميجنات سيناوية،  قوم الأفراح، فاصل غناء"، ومصمم الراقصات ومدرب الفرقة سامح الكاشف.


وبقصر ثقافة حسن فخر الدين قدمت فرقة السودان"الخليل للتراث النوبى" رقصات نوبية على أنغام الدف برقصاتهم الجماعية "الأراجيد" و"الهولا هولا" بقيادة معاذ مبارك. 

 

أعقبها عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز رقصات "الربابة، الفلاحين، والتحطيب".


يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلانى و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
مهرجان أسوان الدولى العاشر باسوان
أسوان أغاني الزمن الجميل الموروث الشعبي فرق الفنون الشعبية فرع ثقافة أسوان مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون وزارة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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