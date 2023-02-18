نابولى يفوز على ساسولو ويعزز صدارته للدورى الإيطالى

عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ساسولو 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وسجل هدفي نابولي خفيشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 12 و33، من عمر الشوط الأول في المباراة التي سيطر عليها متصدر الدوري الإيطالي.

وعزز النيجيري فيكتور أوسيمين صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي النسخة الحالية، برصيد 18 هدفًا.

ورفع نابولي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، وتوقف رصيد ساسولو عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.