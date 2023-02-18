الأقمار الصناعية ترصد وصول مقاتلات روسية متطورة لإيران

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن صور أقمار صناعية اظهرت وصول مقاتلات روسية متطورة لقاعدة جوية إيرانية.



ولم تذكر الصحيفة التي أشارت للخبر العاجل بمكان القاعدة الجوية الإيرانية.

زعيم القاعدة في إيران

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت يوم الأربعاء الماضي، إنّ المواطن المصري المقيم في إيران سيف العدل، صار زعيم تنظيم القاعدة، بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022.

وردّت طهران على هذا الإعلان الخميس، مستنكرةً "التضليل"، واعتبرت أنه من "السخرية"، "ربط زعيم القاعدة بإيران".

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ملقياً باللوم على الولايات المتحدة في تغريدة على تويتر: "مؤسسو القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولون عن نمو الإرهاب في العالم"

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إنّ "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة - أنّ الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران".

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا الثلاثاء ورد فيه أنّ الرأي السائد للدول الأعضاء هو أنّ العدل أصبح زعيم التنظيم الجهادي.

لكنّ التنظيم لم يعلنه رسمياً بعد "أميراً" له بسبب الحساسية إزاء مخاوف سلطات طالبان في أفغانستان التي لم ترغب في الاعتراف بأنّ الظواهري قُتل بصاروخ أمريكي في منزل في كابول العام الماضي، وفق تقرير الأمم المتحدة.

كما ذكر التقرير الأممي أنّ تنظيم القاعدة السنيّ حسّاس تجاه مسألة قيادة سيف العدل بسبب إقامته في إيران ذات الغالبية الشيعيّة.

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ "مكان وجوده يثير تساؤلات لها تأثير على طموحات القاعدة لتأكيد قيادتها حركة عالمية في مواجهة تحديات تنظيم داعش" المنافس لها.

وأعلن المندوب الروسي فى مجلس الامن، أن الغرب يوجه الكثير من الاتهامات الباطلة لروسيا.

وأكد المندوب الروسي، خلال إلقاء كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والمذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، رفض مساعي إنهاء الصراع في أوكرانيا.