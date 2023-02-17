تركيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 39672 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 39672 قتيلا، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتعرضت جنوب تركيا، منذ قليل، لهزة أرضية جديدة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان سوريا ولبنان، وفقًا لما أعلنته شبكة “سكاي نيوز”.

وارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير الجاري إلي 43 ألفاً، ووفقاً لآخر البيانات الرسمية، في البلدين، حيث بلغ عدد الوفيات في تركيا 38 ألفاً و44 شخصاً، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عدد من المناطق، للبحث عن المفقودين.

وقال صخر النسور، المتخصص في علم الأرض والجيولوجيا، لـ«القاهرة الإخبارية»، إن الهزات الارتدادية التي تشهدها المنطقة نتيجة فداحة وضخامة وقوة الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير، وهي نتيجة حتمية لأن القشرة الأرضية توازن نفسها، مما أدى لتشوهات كبيرة وحركات تكتونية معقدة.

امتدادات الهزات الأرضية حتى خارج تركيا

وأضاف "النسور" أن الهزات الارتدادية ستستمر ربما لأسابيع أو أشهر وستكون امتدادات هذه الهزات حتى خارج تركيا، وهي تناقصية في القوة والشدة بدأت في اليوم الأول بـ 6 درجات، ثم تناقصت، حسب نظرية الجرس عند القرع الضربة الأولى تكون قوية ويبدأ بالخفوت تدريجيا.

الهزات مستمرة حتى توازن القشرة الأرضية

وتابع المتخصص في علم الأرض، شاهدنا ما يقارب من 4 آلاف هزة ارتدادية بدرجات متفاوتة بدأت بـ6 درجات حتى وصلت إلى 4 وموزعة في المناطق بين سوريا ولبنان والأردن والبحر الميت، وبالتالي ستستمر فترة من الوقت حتى يتم التوازن في القشرة الأرضية.

وعبرت حوالى 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس، حسبما أكدت الأمم المتحدة.