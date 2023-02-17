«ليست المرة الأولى».. الباز يكشف مفاجأة عن المصريين المحتجزين فى ليبيا

فجر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مفاجأة عن المصريين الستة الذين احتجزوا في ليبيا.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن من بين هؤلاء الستة ناس كانوا في ليبيا في عام 2021 وتعرضوا لمخاطر، وتدخلت وزارة الخارجية وأعادتهم للبلد، مردفًا: "رجعوا تاني، بتأشيرة لشرق ليبيا، وخالفوها ومروا لغرب ليبيا، رغم أن التأشيرة تشترط عليهم أن يلتزموا بالبقاء في الشرق فقط".

وأردف: "نتمنى أبناءنا يرجعوا سالمين، والناس تاخد بالها، أرض الله لعباد الله، لكن بدون مخالفة القانون، لو أنهم التزموا بالقانون، وفضلوا في شرق ليبيا، وفقا لتصاريح العمل، ما كنا دخلنا في هذه الدوامة".

وأعلن السفير أحمد أبوزيد، عبر «تويتر»، إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا، مؤكدًا أن الخارجية تتابع عودتهم آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله.