بعد إطلاق سراح المصريين المحتجزين.. حقوقي ليبي: بدأت إجراءات ترحيلهم

قال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن السلطات الليبية تحركت فور وصول بلاغ باحتجاز المصريين في إحدى المدن غرب طرابلس، واحتجازهم في مركز إيواء للهجرة غير الشرعية، وهو غير خاضع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المعترف به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن العلاقات بين الشعبين الليبي والمصري أكبر من تمرير هذه الممارسات المشينة والخارجة على القانون، وبمطالبات عديدة من الحقوقيين والمختصين، تم تحرير المصريين، وإطلاق سراحهم، وجارٍ إجراءات الترحيل لجمهورية مصر العربية.