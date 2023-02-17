«مكارى»: لبنان يعانى من الفراغ الحاد منذ انتهاء عهد ميشال عون

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن لبنان يحدث به بعض الاغتيالات لصحفيين، وهذا عمل مُدان ولا يوجد شيء في الدنيا يُبرر الاغتيال، لكن في المجمل يمكن القول إن الإعلام اللبناني يتمتع بحرية القول بصورة كبيرة.

حرية الإعلام اللبناني

وأكد زياد مكاري، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حياة المواطن اللبناني اليومية وتفاصيل يومه تحتاج مجلس وزراء كاملًا، والدليل على ذلك الاعتراضات الكثيرة التي طالت مجلس الوزراء بأول جلسة له بعد انتهاء عهد الرئيس عون.

الفراغ السياسي اللبناني

وأضاف في حديثه، أنه يرى من قناعته الشخصية أنه من وقت انتهاء عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وهناك فراغ كبير، قائلًا: "كانوا دائمًا يقولون إنه عندما يحدث فراغ، فإن مجلس الوزراء يجب أن يجتمع لتيسير أمور الناس، فكيف سنعيش إن لم يتم انتخاب رئيس لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فلا يوجد مجلس وزراء ولا نواب وكل شيء معطل".