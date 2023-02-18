حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 فبراير 2023
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 18 فبراير 2023، على النحو التالي:
حظك اليوم لمواليد برج الحمل
مهنياً: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصاً قبلك يقع فيها.
عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك .
صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.
حظك اليوم لمواليد برج الثور
مهنياً: تفتح أمامك مشاريع جديدة، وقد يحمل هذا اليوم مفاجآت حلوة وأخباراً مهمة.
عاطفيا: تشعر أنك تنجح أخيراً في كسب قلب الحبيب إلى جانبك. خطوة إيجابية في العلاقة .
صحياً: تناول الأدوية عشوائياً ولا سيما المضادات الحيوية قد يكون له مضاعفات.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء
مهنياً: توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريباً .
عاطفياً: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية و فكر بهدوء أكثر. كن حكيماً في تعاطيك مع الشريك.
صحياً: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان
مهنياً: كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والإرهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك.
عاطفياً: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة.
صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد
مهنياً: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.
عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.
صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء
مهنياً:تعيش يوما ترابيا بامتياز يحمل اليك الكثير من المشاريع وقد لا تجلس في مكتبك كثيراً اليوم. وقد تضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.
عاطفياً: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.
صحياً: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان
مهنياً: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة أو المجازفة أو تصديق بعض المناورين.
عاطفياً:عليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان.
صحياً: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب
مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة.
عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف.
صحياً: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعاً، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة.
حظك اليوم لمواليد برج القوس
مهنياً: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة.
عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر.
صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة.
عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.
صحياً: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو
مهنياً: الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمه.
عاطفياً: يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد.
صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت
مهنياً:عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر .
عاطفياً: لا تخشَ إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يبادلك المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك.
صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبداً.