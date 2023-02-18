السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 فبراير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 18 فبراير 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصاً قبلك يقع فيها.

عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك .

صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تفتح أمامك مشاريع جديدة، وقد يحمل هذا اليوم مفاجآت حلوة وأخباراً مهمة.

عاطفيا: تشعر أنك تنجح أخيراً في كسب قلب الحبيب إلى جانبك. خطوة إيجابية في العلاقة .

صحياً: تناول الأدوية عشوائياً ولا سيما المضادات الحيوية قد يكون له مضاعفات.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريباً .

عاطفياً: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية و فكر بهدوء أكثر. كن حكيماً في تعاطيك مع الشريك. 

صحياً: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.

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حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والإرهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك.

عاطفياً: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة.

صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.

عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.

صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً:تعيش يوما ترابيا بامتياز يحمل اليك الكثير من المشاريع وقد لا تجلس في مكتبك كثيراً اليوم. وقد تضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.

عاطفياً: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.

صحياً: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة أو المجازفة أو تصديق بعض المناورين.

عاطفياً:عليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان.

صحياً: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن.

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة.

عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف.

صحياً: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعاً، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة.

عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر.

صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة.

عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.

صحياً: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 17 فبراير 2023

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمه.

عاطفياً: يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد.

صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً:عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر .

عاطفياً: لا تخشَ إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يبادلك المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك.

صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبداً.

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وائل لطفي

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