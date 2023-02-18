حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 18 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: أعد حساباتك بدقة، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصاً قبلك يقع فيها.

عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك .

صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تفتح أمامك مشاريع جديدة، وقد يحمل هذا اليوم مفاجآت حلوة وأخباراً مهمة.

عاطفيا: تشعر أنك تنجح أخيراً في كسب قلب الحبيب إلى جانبك. خطوة إيجابية في العلاقة .

صحياً: تناول الأدوية عشوائياً ولا سيما المضادات الحيوية قد يكون له مضاعفات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريباً .

عاطفياً: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية و فكر بهدوء أكثر. كن حكيماً في تعاطيك مع الشريك.

صحياً: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والإرهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك.

عاطفياً: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة.

صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.

عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.

صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً:تعيش يوما ترابيا بامتياز يحمل اليك الكثير من المشاريع وقد لا تجلس في مكتبك كثيراً اليوم. وقد تضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.

عاطفياً: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.

صحياً: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة أو المجازفة أو تصديق بعض المناورين.

عاطفياً:عليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان.

صحياً: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة.

عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف.

صحياً: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعاً، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة.

عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر.

صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة.

عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.

صحياً: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمه.

عاطفياً: يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد.

صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً:عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر .

عاطفياً: لا تخشَ إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يبادلك المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك.

صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبداً.