حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 17 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.

عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن، فكّر بطريقة للخروج عن المألوف.

صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: تعيد النظر في الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوبًا من المسؤولين أو من مراكز القوى أو السلطات.

عاطفيًا: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة، وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب.

صحيًا: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهينًا: تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. لا تجعل ضغوط العمل سببًا في المشكلة بينك وبينهم.

عاطفيًا: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.

صحيًا: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها. المعدة بيت الداء فكن حكيمًا فيما تأكل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.

عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم.

صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: أخبار على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم.

عاطفيًا: الظروف تمكّنك من أن تكون تحت الأضواء. خفف من تكبرك بعض الشيء لئلا تفقد الشريك.

صحيًا: الضعف متحكم في رئتيك بسبب الإكثار من التدخين، كن حذرًا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض العراقيل، عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.

عاطفيًا: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.

صحيًا: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات.

عاطفيًا: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعدًا وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك.

صحيًا: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.

عاطفيًا: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر فحاول التأكد من شكوكك قبل أن تقدم على أمر لا تحمد عقباه.

صحيًا: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: هذا اليوم يغير الأجواء ويجعلها أكثر حماسة وتتحسن أمورك في العمل.

عاطفيًا: كن منفتحًا على الحياة بعيدًا عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز أوقات الضغط.

صحيًا: من المستحسن تنظيم الواجبات تفادياً لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفيًا: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحيًا: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: تشاطر أحدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك.

عاطفيًا: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب.

صحيًا: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة .

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية وإلى يوم واعد جدًا.

عاطفيًا: أنت محط أنظار الشريك، لا تترك الغيرة تتسرب إلى أعماقه فتسوء العلاقة.

صحيًا: قبل أن تبدأ بالتأفف لتهور صحتك، شغّل الموسيقى وابدأ بالغناء أو اذهب إلى السينما أو المسرح أو الطبيعة.