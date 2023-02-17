الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 17 فبراير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 16 فبراير 2023

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.

عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن، فكّر بطريقة للخروج عن المألوف. 

صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: تعيد النظر في الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوبًا من المسؤولين أو من مراكز القوى أو السلطات.

عاطفيًا: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة، وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب. 

صحيًا: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهينًا: تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. لا تجعل ضغوط العمل سببًا في المشكلة بينك وبينهم.

عاطفيًا: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.

صحيًا: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها. المعدة بيت الداء فكن حكيمًا فيما تأكل.

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حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.

عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم.

صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: أخبار على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم.

عاطفيًا: الظروف تمكّنك من أن تكون تحت الأضواء. خفف من تكبرك بعض الشيء لئلا تفقد الشريك.

صحيًا: الضعف متحكم في رئتيك بسبب الإكثار من التدخين، كن حذرًا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض العراقيل، عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.

عاطفيًا: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.

صحيًا: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات.

عاطفيًا: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعدًا وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك.

صحيًا: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم.

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.

عاطفيًا: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر فحاول التأكد من شكوكك قبل أن تقدم على أمر لا تحمد عقباه.

صحيًا: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: هذا اليوم يغير الأجواء ويجعلها أكثر حماسة وتتحسن أمورك في العمل.

عاطفيًا: كن منفتحًا على الحياة بعيدًا عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز أوقات الضغط.

صحيًا: من المستحسن تنظيم الواجبات تفادياً لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفيًا: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحيًا: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 16 فبراير 2023

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: تشاطر أحدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك.

عاطفيًا: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب.

صحيًا: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة .

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية وإلى يوم واعد جدًا.

عاطفيًا: أنت محط أنظار الشريك، لا تترك الغيرة تتسرب إلى أعماقه فتسوء العلاقة.

صحيًا: قبل أن تبدأ بالتأفف لتهور صحتك، شغّل الموسيقى وابدأ بالغناء أو اذهب إلى السينما أو المسرح أو الطبيعة.

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وائل لطفي

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