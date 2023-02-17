الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غادة شلبي: نسعى لإحياء نمط «سياحة الزفاف» في المدن الساحلية

حفلات الزفاف
حفلات الزفاف

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة تعمل حاليا على تعدد الأنماط السياحية أمام السائحين الوافدين الى مصر وذلك لجذب اكبر عدد منهم وتلبيه رغبات الوافدين المحتملين لزيارة مصر والعمل على تحسين تجربة السائحين فى مصر.

وأوضح أن واحدة من الأنماط السياحية التى بدانا فى التركيز عليها خلال الفترة الماضية وهو نمط "سياحة الزفاف" ولك بإقامة حفلات الزفاف داخل مصر وفى أماكن متفرقة سواء ساحلية كشرم الشيخ أو الغردقة أو غيرها من المدن الساحلية أو داخل الأماكن الأثرية.

وأشارت “شلبى” إلى أن الوزارة بدات مع القطاع الخاص بالعمل على إحياء هذا النمط السياحى وقد بدأنا بالفعل مع السوق الهندى وشهدت مدينة شرم الشيخ مؤخرًا إقامة حفل زفاف هندى وحضر العروسان بصحبة المدعوين واقاموا حفل الزفاف داخل احد فنادق شرم الشيخ ولقى هذا الحفل مردود كبير، وهناك تنسيق مع الشركات المختصصه لإقامة حفلات الزفاف، ومحاولة استقطاب أثرياء العالم وكبرى الاتحادات المسؤولة عن تنظيم هذه الأعراس، لاحياء هذا النمط الذى يحقق معدلات انفاق مرتفعه ويؤدى الى رفع الاشغالات الفندقيه .

وأوضحت نائبة وزير السياحة، أن اتجاهنا الى خلق أنماط سياحية جاء بناءً على طلب من منظمى الرحلات الأجنبية والتشاور واللقاءات المستمرة لتعرف على متطلبات السائحين والرؤيه لفكر السائح.

وتشهد الأسواق العالمية لحفلات الزفاف، فمن المتوقع أن يصل حجمها إلى حوالي 291 مليار دولار بحلول عام 2031، بعدما سجل حجم السوق نحو 21.6 مليار دولار في عام 2021.

نائب وزير السياحة والآثار الأنماط السياحية حفلات الزفاف سياحه الزفاف السوق الهندي

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