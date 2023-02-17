حجز سائق دهس سيدة بسيارته فى المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، منذ قليل، بحجز سائق سيارة "ميكروباص" على ذمة التحقيقات في اتهامه بإصابة سيدة بعد اصطدامه بها، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها.

وقال المتهم أمام النيابة، إن المجني عليها كانت تعبر الطريق، بشارع 9 في المقطم، وحاول تفاديها أثناء قيادته السيارة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فاصطدم بها.

وبدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وتم التحفظ علي السائق والسيارة، ونقل جثة المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.