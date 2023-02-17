مصطفى بكرى يناشد سرعة التحرك للإفراج عن المصريين المختطفين فى ليبيا

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، كل الجهات المعنية، سرعة التحرك للإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا.

وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أملنا كبير في الحكومة المصرية والجهات الأمنية تتخذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشباب الذي اختطف منذ 3 يناير".

ولفت بكري، إلى أن السلطات حذرت من السفر عبر القنوات غير الشرعية، مما يعرضهم للخطر، سواء خطر الغرق في البحر، أو الاختطاف من عصابات مسلحة.

من ناحيته، وجه المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن الرئيس السيسي وكل أجهزة الدولة، كعادتها تتحرك من أجل إعادة الشباب المختطفين.

ولفت إلى أنه أبلغ المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، بسرعة التحرك لدى ليبيا والمنظمات الدولية، لإنقاذ أبنائنا، مردفًا: "على ثقة أن أجهزة الدولة لن تتوانى لبذل كل جهدها للإفراج عن المختطفين".

وزارة الخارجية تتابع موقف المصريين المحتجزين في ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، تؤكد فيه أنها تتابع وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وقد تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

وأشار البيان، إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.