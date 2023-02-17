إشادة دولية ببطولة مصر الدولية الأولى للباراتايكوندو

أشاد ضيوف بطولة مصر الأولى للباراتايكوندو ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة بتنظيم النسخة الأولى، ونتائج المنتخب الوطني المصري بها، وأداء لاعبيه المتميز.

وكان اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، قد نظم النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية G1 بالصالة المغطاة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأخرز منتخبنا الوطني 17 ميدالية متنوعة بواقع خمس ذهبيات وثلاث فضيات وتسع برونزيات منحته كأسي منافسات البنين والبنات.

وكان أبرز حضور البطولة والذين أشادوا بالتنظيم، إيدي إيساكا رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالا دايي أمين عام الاتحاد الأفريقي، محلى الجابر أمين عام اللجنة البارالمبية العراقية، العميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي، هاني مرشاد رئيس الاتحاد الكويتي، على صابر رئيس الاتحاد الليبي ورئيس الاتحاد الإثيوبي للتايكوندو، يوسف بن على المراقب الدولي للبطولة.

كما حضر البطولة أعضاء مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المحاسب حازم قنديل المشرف على منتخبات البارا تايكوندو، والمهندس محمد عجيزة.

وقاد منتخبنا الوطني الجهاز الفني المكون من الدكتور أحمد زهران مديرا فنيا، حسام قنديل . مدربا، الدكتور إسماعيل مهران مدربا ، الدكتور رضا عبد الحميد مخطط أحمال الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيبة المنتخب وأحمد هاني إدارىا.

وأحرز الميداليات لمنتخبنا كل من الميداليات الذهبية سلمى علي في وزن تحت 52 كجم، ونوران الشحات في وزن تحت 57 كجم، ومريم محمود في وزن تحت 65 كجم، وعبد الرحمن محمود في وزن تحت 70 كجم، ومصطفى أشرف في وزن فوق 80 كجم، و الميداليات الفضية مصطفى يوسف في وزن فوق 80 كجم، عبد الرحمن إسماعيل في وزن تحت 58 كجم، وأنس محمد في وزن تحت 80 كجم، والميداليات البرونزية مصطفى ذكي في وزن تحت 70 كجم، محمد شعبان في وزن تحت 63 كجم، يوسف رشوان في وزن تحت 58 كجم، محمود عبد العال في وزن تحت 63 كجم، أحمد بدوي في وزن تحت 70 كجم، أحمد علي في وزن تحت 80 كجم، أحمد محمد عبد المجيد في وزن تحت 80 كجم، محمد ناصر في وزن فوق 80 كجم، ومؤمن عباس في وزن تحت 58 كجم .