الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جسر مساعدات لـ10 أيام.. «الهلال الأحمر» تعلن حجم مساعداتها لمنكوبى زلزال سوريا

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، أنه منذ اللحظات الأولى لتعرض سوريا للهزة الأرضية العنيفة، تواصلت الجمعية مع نظيرتها السورية للوقوف على الاحتياجات الأساسية والملحة للمتضررين من الزلزال، وذلك رغم صعوبة الأوضاع بها من برودة الطقس ونقص الكهرباء والوقود والمياه بالإضافة إلى آثار الزلزال المدمر.

وأضافت الجمعية في بيان لها، أنه على مدار 10 أيام قامت الجمعية بتوفير احتياجاتهم عبر جسر جوى وبحري بين الدولتين.

حجم المساعدات 

وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أنه تم توزيع مواد إغاثية تضم "2500 حقيبة، 300 خيمة إيواء، 15 ألف بطانية، 3300 لحاف 2500 مرتبة، 30 ألف قطعة ملابس شتوية، 2500 حقيبة نظافة شخصية، و50 طن مسلتزمات طبية".

مساعدات ذوي الهمم

واستقبلت جمعية الهلال الأحمر، عددًا من الأطفال ذوى الهمم لمساعدة المتطوعين في عمليات التعبئة والفرز بجانب تبرعهم بمبالغ مالية لمساندة منكوبى زلزال سوريا. 

حملات تبرع

ودشنت الهلال الأحمر المصري، حملة تبرعات من أجل مساعدة السوريين تحت شعار "سوريا تستغيث".

ونشر حساب الهلال الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طرق التبرع من أجل إنقاذ سوريا وجاءت كالآتي.. رسالة نصية بـ5 جنيهات من أي تليفون محمول على رقم 9770 واكتب فيها كلمة "سوريا".

المساعدات الدولية

يساهم الهلال الأحمر المصري بصفته عضوًا في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث على مستوى العالم، وذلك طبقًا للنداءات التي ترد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويتم تنفيذ ذلك من خلال مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر- الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر- الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر). 

كما يتعاون الهلال مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة في مناطق النزاعات المسلحة.

الاتحاد الدولي لجمعيات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأطفال ذوي الهمم الهلال الأحمر المصري اطفال ذوي الهمم

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وائل لطفي

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