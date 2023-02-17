الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة لأسرة إمام توفى عقب خطبة الجمعة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة الشيخ عطا جودة عبدالرحمن خليل (رحمه الله) إمام وخطيب مسجد علي سلام بباب الشعرية التابع لإدارة أوقاف غرب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة المتوفى اليوم الجمعة، عقب أدائه خطبة وصلاة الجمعة بمسجده.

سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف 50 ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد علي سلام أوقاف غرب القاهرة ذويه الصبر والسلوان

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