انهيار جزئى بعقار فى الإسكندرية

شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار أجزاء من داخل أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أي إصابات بين المواطنين.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون إصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية والتدخل السريع لمحل البلاغ، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحي، وتبين انهيار أجزاء من الداخل بالعقار رقم 9 شارع المهلبي بنطاق حي الجمرك، عقار بناء قديم، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.