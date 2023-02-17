الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار جزئى بعقار فى الإسكندرية

انهيار جزئي
انهيار جزئي

شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار أجزاء من  داخل أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أي إصابات بين المواطنين. 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون إصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية والتدخل السريع لمحل البلاغ، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحي، وتبين انهيار أجزاء من الداخل بالعقار رقم 9 شارع المهلبي بنطاق حي الجمرك، عقار بناء قديم، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

الإسكندرية الحماية المدنية إنهيار أجزاء من عقار انهيار عقار بالإسكندرية

رئيس التحرير

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