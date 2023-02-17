الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى ينهى مرانه الختامى استعدادًا لمباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء قبل خوض الجوانب الخططية، التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد.‏

وخاض حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم كلًّا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي السودان، غدًا السبت، عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم معسكرًا بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الاهلى الهلال السوداني ملعب الجوهرة الزرقاء السويسري مارسيل كولر العامري فاروق

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