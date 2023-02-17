الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

بيني جانتس
بيني جانتس

أعرب بيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» وزير الجيش الإسرائيلي السابق، عن أمله في أن ينجح الرئيس الإسرائيلي «يتسحاق هيرتسوج»، في وقف الإصلاحات القضائية التي ينوي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تنفيذها.

وقال جانتس، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "آمل أن ينجح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج في جهوده لإيقاف تشريع قانون الإصلاح القضائي وإجراء المفاوضات، ولكن لن يحدث ذلك دون ضغوظ كبيرة من الرأي العام".

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أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

وأكد جانتس أنه سوف يشارك في المظاهرات، التي سيتم تنظيمها غدًا السبت، ضد الإصلاح القضائي.

وترفض المعارضة الإسرائيلية، الإصلاحات القضائية، التي ينوي نتنياهو تنفيذها، ومن ثم دعوا أنصارهم إلى تنظيم مظاهرات، والتي بدأت منذ شهر يناير الماضي.

إسرائيل الرئيس الإسرائيلي هيرتسوج نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي

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رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

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