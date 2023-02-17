رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

أعرب بيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» وزير الجيش الإسرائيلي السابق، عن أمله في أن ينجح الرئيس الإسرائيلي «يتسحاق هيرتسوج»، في وقف الإصلاحات القضائية التي ينوي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تنفيذها.

وقال جانتس، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "آمل أن ينجح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج في جهوده لإيقاف تشريع قانون الإصلاح القضائي وإجراء المفاوضات، ولكن لن يحدث ذلك دون ضغوظ كبيرة من الرأي العام".

وأكد جانتس أنه سوف يشارك في المظاهرات، التي سيتم تنظيمها غدًا السبت، ضد الإصلاح القضائي.

وترفض المعارضة الإسرائيلية، الإصلاحات القضائية، التي ينوي نتنياهو تنفيذها، ومن ثم دعوا أنصارهم إلى تنظيم مظاهرات، والتي بدأت منذ شهر يناير الماضي.