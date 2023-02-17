كولر: مواجهة الهلال السودانى صعبة.. وثقتى كبيرة فى لاعبى الأهلى

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صعوبة مواجهة الهلال السوداني، غدا السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ لأنها ستكون أمام فريق كبير.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، إن فريقه عائد من مونديال الأندية، ولعب في مستويات عالية اكتسب خلالها الفريق مزيدًا من الخبرات، ورغم صعوبة مواجهة الغد، لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد للمباراة.

وأوضح كولر أن فريقه لم يمر بأي تذبذب في المستوى مؤخرًاـ كما يقول البعضـ خاصة في مواجهتي ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية، مؤكدا أن الأهلي أظهر شجاعة في هاتين المباراتين، وكان ندًا قويًا وقدم كرة قوية وأداءً عاليًا.

وأضاف كولر أن الفريق حصل على قسط من الراحة بعد كأس العالم للأندية، ولاعبو الفريق يمتلكون خبرات كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات، موضحا أنه يغير في خطة الفريق من مباراة لأخرى وفقا للمنافس، لكن تبقى شخصية الأهلي حاضرة دائما في كل المباريات، وأن لاعبيه لديهم القدرة على التعامل مع كل المواقف، ولا يركزون إلا في المباراة فقط.

وأشاد كولر بمهاجمي الأهلي، مؤكدا أنهم نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عالٍ بكأس العالم للأندية، وهذا يحسب للفريق بالكامل ويؤكد قوة مهاجمي الأهلي والفريق بالكامل، خاصة أنه لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص، لذلك لديه ثقة كاملة في كل مهاجمي الأهلي وزملائهم من لاعبي الفريق.

كانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي قد وصلت مساء أمس إلي الخرطوم برئاسة العامري فاروق رئيس البعثة ونائب رئيس النادي

واستقبل السفير المصري هاني صلاح أفراد البعثة وسط تأمين أمني من قبل الشرطة السودانية.