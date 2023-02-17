الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواطنو الإسماعيلية يشاركون فى تنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة «100 مليون شجرة»

جريدة الدستور

شارك مواطنو الإسماعيلية في زراعة الشجر المثمر ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

 وقال أحد مواطنو المحافظة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بصورة كبيرة بمحاولة تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها الكوكب الآن، ولهذا تم تدشين مبادرة 100 مليون شجرة لمحاولة تنقية الهواء.

الحفاظ على المناخ 

كما أوضحت مسئولة المبادرة بالمحافظة، أن نصيب محافظة الإسماعيلية من هذه المبادرة 200 ألف شجرة مثمرة.

مبادرة 100 مليون شجرة

وأضافت في حديثها، أن الأشجار التي وفرتها المبادرة متنوعة ومختلفة بصورة كبيرة، حيث تم استلام عدد كبير من شجر الليمون، الزيتون، النبق، وأنواع أخرى من الأشجار الخشبية، لذا الدولة حريصة كل الحرص على التنويع في الأشجار التي تتم زراعتها ضمن هذه المبادرة.

 

مبادرة 100مليون شجرة محافظة الإسماعيلية اكسترا نيوز زراعة الأشجار بالإسماعيلية الحفاظ على المناخ

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